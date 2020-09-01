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Экспертизы по делу Шеремета проведены с соблюдением всех процедур – МВД

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции Украины признала, что эксперты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение. Об этом сообщается на сайте МВД Украины, сообщает УНН. 

“Согласно заключению Комиссии, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение. Стоит отметить, что Комиссия оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур”, — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что с жалобой на работу экспертов в Минюст обратилась защита подозреваемой по делу Юлии Кузьменко.

“Они инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов, которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанных со смертью Шеремета”, — подчёркивается в сообщении.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело по убийству Шеремета судом присяжных в открытом судебном заседании на 4 сентября.

Источник: УНН
Теги: МВД
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