"Пленки Вовка": членам ВСП заявили отводы в рассмотрении ходатайства об отстранении главы ОАСК

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Высший совет правосудия рассматривает ходатайство о временном отстранении главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и его заместителей, тогда как прокуроры САП заявили об отводах некоторых членов ВРУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"1 сентября 2020 года Высший совет правосудия рассматривает ходатайство Генерального прокурора о временном отстранении главы Окружного административного суда города Киева, его заместителя и судей этого же суда в связи с привлечением к уголовной ответственности. При этом прокуроры САП на основании полученных детективами НАБУ материалов, подтверждающих внеслужебные взаимоотношения судей ОАСК с отдельными членами ВСП, заявили отводы", - сообщили в пресс-службе.

Также в НАБУ напомнили, что в августе 2019 года во время рассмотрения вопроса об отстранении судей ОАСК в связи с привлечением их к ответственности ВСП отказала в удовлетворении ходатайства, а после того, как в июле 2020 года судьям ОАСК сообщили о подозрении в захвате государственной власти и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, ВСП обвинила НАБУ в организации информационной кампании, которая якобы угрожает независимости судебной власти.

В Бюро напоминают, что за процессуального руководства САП расследуют факты совершения коррупционных преступлений головой и судьей ОАСК, а также главой Государственной судебной администрации Украины.

"При этом, собранные во время негласных следственных (розыскных) действий материалы свидетельствуют о том, что глава ОАСК имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. Следовательно, возникают обоснованные сомнения в объективности и беспристрастности таких членов, поэтому им было заявлено отводы", - отметили в НАБУ.

Напомним, Верховный суд не передал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело об определении подследственности производства по так называемому делу о "пленках Окружного административного суда Киева".