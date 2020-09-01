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Новости: Политика
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Суд удовлетворил отвод коллегии судей по делу Стерненко

Суд удовлетворил отвод коллегии судей по делу Стерненко

Сергей Стерненко

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство защиты об отводе коллегии судей по делу одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Судьи удовлетворили наш отвод о коллегии судей. Дело зайдет на новый автораздел", - написал Стерненко.

Напомним, Приморский районный суд Одессы отложил на 1 сентября подготовительное судебное заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу о умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщалось, активист Сергей Стерненко заявил о попытке нападения на себя перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, Верховный суд отказался менять место рассмотрения дела Стерненко из Одессы на Киев.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападению на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, активисты, отвод
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