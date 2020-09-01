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Зеленский приехал в Полтавскую область

Зеленский приехал в Полтавскую область

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Полтавскую область. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Полтавскую область. Глава государства осмотрит отремонтированное здание аэропорта города Полтавы и ознакомится с проектом реконструкции взлетной полосы Полтавского областного коммунального предприятия "Аэропорт-Полтава", - говорится в сообщении.

Также ожидается, что Президент ознакомится с ходом работ на объектах, возводимых в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Владимир Зеленский, согласно плану поездки, примет участие в представлении проекта Стратегии развития Полтавской области на период до 2027 года.

Кроме того, Глава государства, как ожидается, ознакомится с возможностями развития туристического потенциала области и проектами, которые предложены для реализации в рамках инициативы "25 магнитов".

Добавим, Президент уже несколько недель осуществляет рабочие поездки по регионам.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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