Криклий протестовал единый электронный билет в поезде и метро

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий протестовал, как работает SmartTicket в поезде "Константиновка-Киев" и в метрополитене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал министра.

"Протестовал, как работает SmartTicket в поезде "Константиновка-Киев" и метро. Уже в сентябре этого года можно будет приобрести единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве", - написал Владислав Криклий.

Он отметил, что кроме Киева внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львовская облгосадминистрация.

"Призываю другие города проявлять инициативу. Уже идет разработка подключения к системе перевозчиков SkyUp и Gunsel. Мы открыты для всех. В дальнейшем пассажир сможет приобрести единый билет сразу на 4 вида транспорта или, например, метро и поезд, или на поезд и самолет", - добавил Владислав Криклий.

Напомним, в апреле Владислав Криклий заявлял о намерении осуществить в этом году "цифровую революцию" в вопросе введения единого электронного билета.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем интервью УНН рассказал о новом главы УЗ, стоимости железнодорожных билетов, судьбе портов, вокзалов и аэропортов.