Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Рада вернулась с каникул. Пленарное заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Фракция "Слуга народа" планирует собраться в течение недели: приезд Зеленского не ожидается
Фракция "Слуга народа" планирует собраться в течение недели: приезд Зеленского не ожидается
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5520

Нардепы вернулись с каникул: Разумков открыл новую сессию Рады

Нардепы вернулись с каникул: Разумков открыл новую сессию Рады

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины девятого созыва открыла четвертую сессию. На заседании присутствуют представители правительства, передает корреспондент УНН.

"На заседании ВРУ присутствуют члены Кабинета министров Украины, руководители центральных исполнительных органов власти, руководители судебной власти, присутствуют представители церквей... и другие приглашенные лица. Четвертую сессию ВРУ девятого созыва объявляю открытой", - сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Как сообщал УНН ранее, 1 сентября 2020 года Верховная Рада Украины девятого созыва откроет работу четвертой сессии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.