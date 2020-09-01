Нардепы вернулись с каникул: Разумков открыл новую сессию Рады

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины девятого созыва открыла четвертую сессию. На заседании присутствуют представители правительства, передает корреспондент УНН.

"На заседании ВРУ присутствуют члены Кабинета министров Украины, руководители центральных исполнительных органов власти, руководители судебной власти, присутствуют представители церквей... и другие приглашенные лица. Четвертую сессию ВРУ девятого созыва объявляю открытой", - сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.

Как сообщал УНН ранее, 1 сентября 2020 года Верховная Рада Украины девятого созыва откроет работу четвертой сессии.