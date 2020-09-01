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ООС: с начала суток не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

ООС: с начала суток не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сказал спикер.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой нашими воинами.

Источник: УНН
Теги: режим тишины, боевики, обстрелы, ООС
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