Четвертая сессия ВР: нардепы утвердили повестку дня

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об утверждении повестки дня четвертой сессии ВРУ. В общем планируют рассмотреть 212 законопроектов. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Так, в повестку дня четвертой сессии ВР внесли ряд законопроектов, в частности, ряд законопроектов в аграрной отрасли - по развитию пчеловодства, социально-экономического развития сельских территорий и внесения изменений в Земельный кодекс о запрете отчуждения земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, нардепы планируют рассмотреть ряд законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно поступлений в местные бюджеты Луганской и Донецкой областей, по государственному регулированию в сфере азартных игр, о создании предпосылок для повышения прожиточного минимума.

Также в повестке дня на четвертую сессию запланировано рассмотрение проектов постановлений, о неотложных мерах недопущения уничтожения системы здравоохранения; о первоочередных мерах противодействия распространению коронавируса и ОРВИ в Украине.

В общем ВРУ планирует во время четвертой сессии рассмотреть 212 законопроектов, часть из которых внесена Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНН ранее, 1 сентября 2020 года Верховная Рада Украины девятого созыва открывает работу четвертой сессии.