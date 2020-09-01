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Россия передала боевикам на Донбасс около 700 т горючего и 6 вагонов с боеприпасами - разведка

Россия передала боевикам на Донбасс около 700 т горючего и 6 вагонов с боеприпасами - разведка

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия на прошлой неделе передала боевикам около 700 т горючего и 6 вагонов с боеприпасами. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.

"Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов. Через неконтролируемые Украиной участки границы Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области вооружения, военную технику и имущества военного назначения. В течение прошлой недели в соединения и части оккупантов доставлено около 700 т горючего и 6 вагонов с боеприпасами", - сказал Шаравара.

Кроме того, по его словам, для укомплектования подразделений противника с территории Российской Федерации продолжают прибывать наемники.

"Это граждане РФ, прошедшие специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военным специальностям, таким как снайперы, разведчики и связисты", - рассказал спикер.

Напомним, в течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, разведка, ООС
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