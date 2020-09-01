Сытник заявил, что не понял, почему в ОП назвали его "исполняющим обязанности директора"

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что не совсем понял пресс-релиз Офиса Президента, где его назвали "исполняющим обязанности директора НАБУ". Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"Я несколько раз перечитал, но не совсем понял этого пресс-релиза Офиса президента. Могу сказать точно, что распределение обязанностей между руководством НАБУ: между директором и заместителями - регламентируется приказом директора", - сказал Сытник.

По его словам, "исполняющим обязанности" может быть один из заместителей, если отсутствует директор.

"На сегодняшний день директор не отсутствует: я не нахожусь в командировке, не состою на больничном, не состою в отпуске. Соответственно, говорить о том, что кто-то может исполнять обязанности - нет. Выполняю обязанности на сегодняшний день я", - рассказал Сытник.

Напомним, в Офисе Президента заявили, что ожидают от "исполняющего обязанности директора НАБУ" эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя.

Раньше 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ является политически мотивированным.