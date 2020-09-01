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Зеленский: школа онлайн - это не выход

Зеленский: школа онлайн - это не выход

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Заменить "живую" школу на школу онлайн невозможно, однако в Украине готовы к такому формату, если будет значительная волна COVID-19. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время визита в Полтавскую область, передает корреспондент УНН.

"Я всем детям желаю только здоровья. Я понимаю, что школа онлайн - это не выход, так как для детей главное - это общение, действительно, диалог, и это ощущение свободы. И именно такой свободы и такого общения ты можешь научиться только в школе", - сказал Зеленский.

По его мнению, лучше знания усваиваются, когда "ты видишь учителя, когда учитель к тебе подходит".

"Заменить живу школу на школу онлайн невозможно. Хотя мы готовы к такому формату, если будет большая волна COVID-19. Мы экспериментировали, одни из первых в Европе показали, что такое школа онлайн. Она у нас работает, и школа-ТВ", - сказал Глава государства.

Он объяснил это тем, что, в отличие от некоторых стран, интернета в селах нет.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний.

Источник: УНН
Теги: школа, Коронавирус, карантин, обучение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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