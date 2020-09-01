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Зеленский: полтавский аэропорт будет внесен во вторую часть "Большого строительства"

Зеленский: полтавский аэропорт будет внесен во вторую часть "Большого строительства"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Полтавский аэропорт будет внесен во вторую часть программы "Большое строительство". Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время визита в Полтавскую область, передает корреспондент УНН.

"Мы обязательно Полтавский аэропорт внесем во вторую часть нашей программы "Большое строительство", там, где будут аэропорты во всех важных точках Украины - мы их начнем строить в 2021 году. Построим, я уверен, через 2-3 года все аэропорты, которые нужны в Украине", - сказал Зелеський.

По его словам, у Полтавского аэропорта есть "нормальный", новый терминал, но полосы нет.

"У нас должен быть проект этой полосы до начала 2021 года. Как только мы сможем строить, согласно нашей погоде, начнем строить полосу и сделаем нормальный международный аэропорт", - добавил Глава государства.

Напомним, строительство аэропорта в Днепре планируют начать этой зимой, если позволят погодные условия.

Источник: УНН
Теги: Украина, Полтава и Полтавская область, аэропорт, Президент, Владимир Зеленский
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