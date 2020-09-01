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ВР поддержала разрешение детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет

ВР поддержала разрешение детям с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №3594 о внесении изменений в законодательство по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность. Соответствующее решение поддержали 340 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, что позволит лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования.

Отмечается, что в этом году такого решения требуют 23 ребенка, которым исполнится 18 лет, в следующем году таких детей будет 29.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, Министерство социальной политики настаивает на том, чтобы дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, могли получать жилье от государства после 23 лет.

Источник: УНН
Теги: ВР, дети, сироты
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