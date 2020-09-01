ВР поддержала предоставление разрешения более широкому кругу субъектов называться отелями

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2673 о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг. Соответствующее решение поддержали 251 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Так, в законопроекте изложены в новой редакции такие понятия как "отель", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения".

Следовательно, отель определяется не как предприятие, а как субъект хозяйствования, в собственности или пользовании которого находится объект недвижимости.

Вносятся изменения в ЗУ "О туризме", предоставив возможность обращаться за установлением отелям соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в законодательство по гостиничным услугам, связанным с домашними животными клиентов заведения.