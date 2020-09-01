Верещук - оппонентам: если хотите помочь киевлянам, присоединяйтесь к президентской команде
Ирина Верещук
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кандидат на выборы мэра Киева Ирина Верещук предложила оппонентам присоединиться к ее команде. Об этом она заявила в комментарии корреспонденту телеканала "Украина 24" во время съезда партии "Слуга народа", передает УНН.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что бы она пожелала оппонентам, Верещук сказала:
"Хочу пожелать оппонентам поработать над собой. И если они действительно хотят помочь киевлянам, пусть присоединяются к нашей с Президентом команде".
Отметим, что съезд партии "Слуга народа" состоялся вчера, в КВЦ "Парковый". Там Верещук представили официальным кандидатом от политсилы на выборах киевского мэра.
Накануне, политик победила на партийных праймериз.
Отметим, что в прогнозах букмекеров на выборах в столице сейчас лидируют Кличко и Верещук.