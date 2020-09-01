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В ВР пока не планируют вводить более жесткие меры из-за карантина - Разумков

В ВР пока не планируют вводить более жесткие меры из-за карантина - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Верховной Раде Украины пока не будут вводить более жесткие меры в связи с карантином. Однако, уже ограничили количество работников Аппарата, которые могут находиться одновременно в здании. Об этом заявил на брифинге председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Пока делать какие-то более жесткие меры не планируем. Надеюсь, что ситуация не дойдет до того предела, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", - сказал Разумков.

По его словам, сейчас в ВР ограничили количество работников Аппарата, которые одновременно могут находиться в здании ВР.

"К сожалению, у нас есть случаи заболевания сотрудников Аппарата, Секретариата ВРУ", - добавил Разумков.

Напомним, 1 сентября 2020 года Верховная Рада Украины девятого созыва открыла работу четвертой сессии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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