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Шмыгаль заявил, что подталкивает правительство активно внедрять дуальное образование

Шмыгаль заявил, что подталкивает правительство активно внедрять дуальное образование

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подталкивает Кабмин активно внедрять дуальное образование. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Так, в ходе рабочей поездки Шмыгаль ознакомился с учебным процессом Высшего профессионального училища № 25, встретился с педагогическим коллективом и учениками.

"Для меня лично профессиональное образование является важной темой, ведь она дает значительное региональное преимущество как для отдельных территорий, так и для Украины в целом. К сожалению, за время независимости мы потеряли профессионально-технический потенциал, и сегодня промышленность, как никто другой, испытывает недостаток технических профессионалов: сварщиков, слесарей, электриков", - подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что это подталкивает Правительство активно внедрять дуальное образование.

"Это означает, что заказчики - предприятия, которые нуждаются в учебных кадрах на договорных условиях сотрудничают с профессионально-техническими учебными заведениями, создают соответствующую базу, дают заказ и затем уже на годы заключают контракты с учебным заведением и его выпускниками. Дуальное образование предусматривает возможность оплаты за обучение специалистов, в которых нуждается то или иное предприятие. Это очень важный момент, потому что без такой основы мы не сможем развивать Украину как промышленного лидера в регионе", - подчеркнул Шмыгаль.

Также после общения с представителями школьного самоуправления Премьер-министр поручил в. о. министру образования и науки Сергею Шкарлету проработать вопрос повышения стипендий для учащихся профессионально-технических училищ.

"Надеюсь, что в следующем году мы при поддержке Правительства и Президента сделаем в этом заведении учебно-практический центр, который предоставит еще больше конкурентных преимуществ и территориальной общине, и городу Хмельницкому", - отметил Шкарлет.

Напомним, МОН обновил порядок заказа и выдачи дипломов о профобразование.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, образование
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