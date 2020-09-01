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Зеленский уволил еще одного посла

Зеленский уволил еще одного посла

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Перу. Соответствующий указ №369/2020 от 1 сентября обнародован на сайте Президента, передает УНН.

"Уволить Тумасова Игоря Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Перу", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Итальянской Республике Евгения Перелыгина.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Президент, Перу, послы, Владимир Зеленский
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