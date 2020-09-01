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Еврокомиссар и Стефанишина обсудили шаги по интеграции Украины в цифровое пространство ЕС

Еврокомиссар и Стефанишина обсудили шаги по интеграции Украины в цифровое пространство ЕС

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Еврокомиссар Бретон Тьерри и Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудили необходимые шаги для интеграции Украины в цифровой пространства ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Отмечается, что имплементация Соглашения об ассоциации остается ключевой задачей правительства Украины. “В то же время мы заинтересованы в дальнейшем улучшении доступа украинского бизнеса в Единый европейский рынок ”, - говорится в сообщении.

“Сегодня Ольга Стефанишина вместе с еврокомиссаром Бретоном Тьерри обсудили шаги, необходимые для интеграции Украины в цифровое пространство ЕС”, — сказано в сообщении.

Также Стефанишина отметила важность постепенной евроинтеграции, в частности из-за введения режима внутреннего рынка по отдельным секторам.

“Мы высоко ценим готовность ЕС участвовать в активном диалоге по следующим шагам”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, евроинтеграция
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