Эксперт оценил шансы "Слуг народа" на победу в мэрских гонках

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На седьмом внеочередном съезде партии “Слуга народа”, 31 августа, был представлен список кандидатов на должности городских председателей областных центров. Шансы "Слуг народа" возглавить мэрские должности оценил профессор института журналистики Никита Василенко, передает УНН со ссылкой на комментарии эксперта в эфире одного из украинских телеканалов.

Так, по его словам, среди всех заявленных, достаточно высокие шансы побороться за кресло мера имеет Ирина Верещук.

"Зеленский и команда - они выставили всех, но там единственный управленец есть, который имеет опыт - красивая женщина. А я люблю красивых. Речь о Верещук", - сказал Василенко.

По мнению эксперта, Верещук является яркой политической фигурой.

"Я думаю, она свое место возьмет. А Кличко - ну, он же у нас без юмора и на полном серьезе собирается стать президентом", - добавил Василенко.

Он также дал положительную оценку инициативе Верещук реконструировать Бортническую станцию аэрации. И добавил, что разговоры о необходимости сделать это ведутся уже несколько лет.

Напомним, СН выдвинула на мэрские выборы пять женщин.

Также напомним, глава Минздрава анонсировал алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии.