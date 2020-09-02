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Главу военно-гражданской администрации Счастья отстранили из-за открытого производства - Минобороны

Главу военно-гражданской администрации Счастья отстранили из-за открытого производства - Минобороны

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Председателя военно-гражданской администрацию города Счастье майора Дмитрия Скворцова отстранили из-за открытого уголовного производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Майор Дмитрий Скворцов был командирован в военно-гражданскую администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области по запросу Председателя Луганской областной администрации, с оставлением на военной службе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военно-гражданскую администрацию город Счастье майор Дмитрий Скворцов возглавлял с апреля 2019 года.

“В августе 2019 года военной прокуратурой был задержан по подозрению в получении взятки. Начато уголовное внедрения, которое сейчас продолжается. Военнослужащий отзывается к месту постоянного прохождения службы по отстранением от исполнения служебных обязанностей на время уголовно-процессуальных действий”, — добавляется в сообщении.

Так, окончательное решение относительно дальнейшего пребывания военнослужащего в должности и прохождения им военной службы будет принято Министром обороны Украины на основании постановления суда.

Напомним, Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии на вооружение берегового ракетного комплекса “Нептун”.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Счастье, Луганск и Луганская область
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