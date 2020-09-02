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Заместитель главы СММ ОБСЕ: почти половина наблюдателей миссии работает на Донбассе

Заместитель главы СММ ОБСЕ: почти половина наблюдателей миссии работает на Донбассе

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ более 700 международных наблюдателей, из которых почти половина работает на востоке Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон, передает УНН.

На вопрос ведущего, хватает ли СММ количества наблюдателей в зоне конфликта Этерингтон ответил: “Да, по нашему мнению количество наблюдателей достаточное ... Всего, как вам известно, в миссии сейчас более 700 международных наблюдателей, из которых почти половина работает на востоке страны, а именно в Донецкой и Луганской мониторинговых командах ... Мы постоянно следим за тем, достаточное ли количество наблюдателей (на местах)”, — заключил он.

В частности, заместитель председателя СММ ОБСЕ добавил, что миссия постоянно сталкивается с трудностями при размещении наблюдателей на местах.

“Важно отметить, что мы периодически сталкиваемся с ограничениями и трудностями на местах. Иногда нас не допускают в места, доступ куда нам необходимо. Наши камеры повреждают или в некоторых случаях — уничтожают. Уже стало привычным, что по нашим дронам ведут прицельный огонь”, — подчеркнул Этерингтон.

Напомним, ранее в ОБСЕ рассказали о количество жертв боевых действий в Донбассе с начала года.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, Украина, боевики, СММ
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