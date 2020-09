Трамп заявил, что Байдену перед дебатами нужно пройти проверку на допинг

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидату в президенты США от демократов Джозефу Байдену перед предвыборными дебатами следует пройти проверку на допинг, поскольку он якобы может принимать какие-то стимулирующие препараты. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир во вторник, передает УНН.

“Во время прошлых дебатов я наблюдал за Байденом, он выступал ужасно”, — сказал Трамп, имея в виду серию публичных дискуссий в конце прошлого года и в начале текущего, которые провели кандидаты на выдвижение в президенты США от демократов. Вместе с тем, касательно других дебатов Байден, по словам Трампа, выступал намного лучше. “Он не был Уинстоном Черчиллем, но он был нормальный”, — сказал американский лидер.

“По моему мнению, он принимает то стимулирующее”, — сказал Трамп. Президент подчеркнул, что готов пройти аналогичную проверку. “Нам обоим следует пройти тест на допинг”, — сказал американский лидер.

Trump: He’s on some kind of an enhancement ... I say we should both. I should take a drug test and so should he because we do not want to have a situation where a guy is taking some kind of a drug. I wanna take one. I’ll take one, he’ll take one. We should both take a drug test pic.twitter.com/xgxljiUCL8