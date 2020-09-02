В МИДе прокомментировали "громкое" заявление Поклонской о приглашении в оккупированный Крым делегации ООН

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, как и ее российские проводники, выдают желаемое за настоящее, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращений в управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), рассказывая о приглашении представителей международных организаций в оккупированный Крым. Об этом заявила первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Наталья Поклонская, как и ее российские проводники, выдают желаемое за настоящее, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращений в управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), рассказывая о приглашении представителей международных организаций в Крым и пытаясь выдать письма последних как "признание" себя и своих действий в оккупированном Крыму", - написала заместительница главы МИДа.

Джапарова подчеркнула, что стоило бы прислушаться к тому, на что на самом деле указало УВКПЧ.

"А указало управление на необходимость:

▪️ неуклонного выполнения резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и статусе Крыма (в частности, 68/262 "Территориальная целостность Украины" и 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина");

▪️ обеспечения доступа на территорию временно оккупированного полуострова для Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ)", - пояснила Джапарова.

По ее словам, доступ, который настойчиво блокирует Российская Федерация, должен осуществляться в соответствии с вышеуказанными резолюциями и согласно украинскому законодательству.

Как сообщалось, заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что Крым открыт для международных наблюдателей в связи с ситуацией с водоснабжением полуострова, она готова сопровождать миссию ООН.

Напомним, Россия блокирует создание мониторинговой миссии в Крыму, тему которой уже длительное время, от оккупации Россией украинского полуострова, поднимает Украина.