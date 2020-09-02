Минздрав планирует увеличить вакцинацию населения от гриппа до около 1,5 миллиона человек

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министерство здравоохранения планирует увеличить количество людей, которые вакцинируются против гриппа до почти 1,5 миллиона. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Все, что касается вакцинации против гриппа - мы уже начали эту коммуникационную компанию о необходимости тестирования. Параллельно мы проводим соответствующие переговоры, договариваемся о завозе вакцин от гриппа на территорию страны. Мы хотим существенно увеличить это количество", - сказал Степанов.

По его словам, если сравнить количество людей в Украине, которое вакцинируется против гриппа в прошлые годы, то это около 300-400 тысяч человек.

"Мы хотим это количество увеличить хотя бы до почти полтора миллиона. Каким образом, мы хотим, чтобы вакцина была в полном доступе на рынке? У нас есть стратегия по существенному увеличению вакцин против гриппа...", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине до эпидемического сезона 2020-2021 годов поставят 665 тысяч вакцин от гриппа из Франции, Нидерландов и Южной Кореи.