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Минфин отчитался о подготовке Бюджета-2021

Минфин отчитался о подготовке Бюджета-2021

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Министерстве финансов провели более 50-ти согласительных совещаний с главными распорядителями средств (ГРС) в рамках подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, передает УНН.

"Проект Государственного бюджета готовится на основе утвержденного правительством обновленного макропрогноза на 2021 год и бюджетных запросов главных распорядителей средств. Минфином проведена большая работа относительно соответствия этих запросов, прошло более 50-ти согласительных совещаний, и сейчас мы в процессе формирования проекта госбюджета на следующий год. Нам важно, чтобы бюджет был реалистичным, то есть реальным для выполнения, и сбалансированным, где все расходы должны быть подкреплены доходами", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Указано, что до 20 августа ГРС присылали в Минфин бюджетные запросы по объему расходов, которые будут положены в основу проекта государственного бюджета. "Все они были обработаны специалистами структурных подразделений по определению соответствия основным направлениям и расчету проекта госбюджета", - заверили в Минфине.

"На сегодня идет активный процесс подготовки Государственного бюджета на 2021 год, во время которого и дальше проводятся обсуждения и уточнения с ГРС в рабочем порядке", - добавили в министерстве.

В Минфине напомнили, что сформированный Минфином проект Государственного бюджета на 2021 год подается Кабмину для рассмотрения и принятия решений, а Кабмин одобряет проект Бюджета и представляет его вместе с соответствующими материалами Верховной Раде и Президенту не позднее 15 сентября.

Напомним, в "Слуге народа" ожидают принятие Бюджета-2021 по графику.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, бюджет, Минфин, Бюджет-2021
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