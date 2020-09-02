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Новости: Политика
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Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую область

Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую область

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую область, об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Глава государства ознакомится с ходом реконструкции объектов инфраструктуры, входящих в Национальную программу "Большая стройка". Также Президент проведет встречу с представителями деловых кругов Харьковской области и примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский в день города Одессы поделился видео с Филимоновым.

Источник: УНН
Теги: визит, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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