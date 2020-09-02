Зеленский: через 75 лет после Второй мировой мы имеем новую войну - на Донбассе
Владимир Зеленский
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Через 75 лет после Второй мировой войны, Украина снова имеет войну, теперь - на Донбассе. Об этом написал в Twitter Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"В этот день закончилась Вторая мировая война. Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу. Сегодня, спустя 75 лет после Второй мировой, мы снова имеем войну, теперь - на Донбассе. И мы хотим мира, как никто другой", - написал президент.
Стоит отметить, капитуляция Японии 2 сентября 1945 года считается событием, завершившим боевые действия во Второй мировой войне.
Напомним, ранее сегодня Зеленский поделился в соцсетях видео с кандидатом в мэры Одессы от пропрезидентской политической силы "Слуга народа", юмористом Олегом Филимоновым.
Также сегодня Зеленский с рабочим визитом посещает Харьковскую область.
В этот день закончилась Вторая мировая война. Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу. Сегодня, через 75 лет после Второй мировой, мы снова имеем войну, теперь - на Донбассе. И мы хотим мира, как никто другой.- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 2, 2020
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