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Рада приняла законопроект о надлежащих условиях работы парламентских ВСК

Рада приняла законопроект о надлежащих условиях работы парламентских ВСК

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3681 по обеспечению надлежащих условий работы временных следственных и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины. Соответствующее решение поддержали 281 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"В законопроекте в частности предусмотрено, что работу временной следственной комиссии и временной специальной комиссии могут обеспечивать специалисты из числа сотрудников правоохранительных органов, Аппарата ВРУ, работники органов государственной власти, других государственных органов, привлеченных или командированных для обеспечения работы комиссий", - сказал во время обсуждения законопроекта глава комитета ВР по вопросам Регламента Сергей Кальченко.

Законопроект имеет цель обеспечения условий работы временных следственных и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВРУ, с предложениями Президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, ВСК ВР
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