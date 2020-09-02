Арахамия предупредил некоторых министров о возможных отставках

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что от нескольких министров ожидают быстрых и эффективных действий, чтобы избежать их отставок. Об этом он рассказал журналистам, выразив мнение, что народные депутаты "правильно сделали", что не давали иммунитета Кабмину, передает корреспондент УНН.

"Программу (правительства - ред.) не голосовали, чтобы не давать иммунитета. Сейчас прошло несколько месяцев, мы правильно сделали, что не давали иммунитета", - сказал Арахамия.

По его словам, существует много вопросов к ряду министров.

"Кризис в энергетике существует? - Существует. Кризис в экономике существует? - Существует. Кризис с финансами и бюджетом существует? Вот вам все ответы... Если мы не увидим конкретного быстрого движения и плана, они будут заменены", - отметил Арахамия.

Арахамия также добавил, что у него нет четкого, кристаллического понимании, каким образом шаг за шагом правительство намерено выходить из кризиса, и у других депутатов, которые принимают кадровые решения, такого понимания еще меньше.

"Поэтому я... собирал отдельно каждого министра и говорил: если не иметь конкретного пошагового плана, у вас нет будущего как у министров", - рассказал Арахамия.

По его словам, оснований для отставки всего Кабмина пока нет.

"Если будут какие-то игрища - "мы своих не сдает", то пойдут все вместе... Если в ближайшее время не получим пошагового понятного плана, который публично доступен, чтобы мы могли через месяц отследить то, что обещали - 1, 2, 3, а сделали 1, а где тогда 2, 3? - тогда не будет будущего", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку.



