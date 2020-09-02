Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Нардепы собрались на заседание. Рассмотрят ликвидацию райгосадминистраций и кризис неплатежей на энергорынке
Эксклюзивные новости УНН
Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде
Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4950

ООС: с начала суток боевики не совершали обстрелов

ООС: с начала суток боевики не совершали обстрелов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 2 сентября с начала суток боевики обстрелов по позициям украинских военных не совершали. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики трижды нарушали режим тишины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.