ООС: с начала суток боевики не совершали обстрелов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 12:00 2 сентября с начала суток боевики обстрелов по позициям украинских военных не совершали. Об этом сообщил капитан Михаил Шаравара с пресс-центра Министерства обороны Украины во время брифинга, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, фактов нарушения режима прекращения огня зафиксировано не было. Наши мужественные воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики трижды нарушали режим тишины.