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Зеленский об исключении Лероса из фракции: у меня нет реакции на взяточников и предателей

Зеленский об исключении Лероса из фракции: у меня нет реакции на взяточников и предателей

Владимир Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что Гео Лерос был исключен из фракций "Слуга народа" в парламенте якобы по его приказу. Ситуацию он прокомментировал журналистам во время визита в Харьковскую область, передает корреспондент УНН.

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, с какой они партии", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, накануне народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов.

Гео Лерос отреагировал на исключение и сказал, что Президент не должен под давлением собирать подписи за его спиной.

Источник: УНН
Теги: фракции, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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