"Украинский Диснейленд": перед выборами Кличко повторил свое четырехлетнее невыполненное обещание

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко, который планирует снова баллотироваться в мэры, обещает создать в столице "Украинский Диснейленд". Об этом он заявил в ходе представления программы своей команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых - украинский Диснейленд - на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!" - сказал Кличко.

Однако, еще четыре года назад Кличко уже давал аналогичное обещание киевлянам. Он заявлял, что проведет реконструкцию столичного Гидропарка и построит там "за счет инвесторов" современный парк аттракционов вроде Диснейленда.

"Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха на территории столичного Гидропарка. Это территория почти 130 гектаров, остров недалеко от центра города. И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства, опыт и идеи в реализацию такого большого проекта", - заявил он еще в 2016 году в эфире одного из украинских телеканалов.

И с течением 4 лет ни инвесторов, ни "Украинское Диснейленда" так и не появилось, констатирует аналитический портал "Слово и дело", который присвоил этому обещанию Кличко статус "не выполнено".

В общем, Кличко дал 416 обещаний, включая предвыборные, из которых более сотни уже провалил.

Напомним, начиная с 1965 года, Гидропарк был прекрасным местом для отдыха киевлян и гостей столицы. Площадь у островов (Гидропарк состоит из двух островов, а связаны они между собой Венецианским мостом) достаточно внушительная - 365 га. На этой территории были оборудованы спортивные площадки, пляжи, рестораны и множество аттракционов. До настоящего времени они не достояли. Заброшенные и заржавелые "горки", "ромашки", "центрифуги" и "солнышка" несколько лет подряд поэтапно демонтировались.