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ВР поддержала изменения в Таможенный кодекс по развитию электрического транспорта

ВР поддержала изменения в Таможенный кодекс по развитию электрического транспорта

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3477 о внесении изменений в Таможенный кодекс по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет целью стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств, комплектующих изделий к ним.

Так, законопроектом предлагается временно до 1 января 2029года освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Напомним, по информации Мининфраструктуры, в Украине нужно стимулировать использование электромобилей . При участии местных госадминистраций в министерстве работают над обеспечением поэтапной замены транспорта на электротранспорт, в частности, путем привлечения кредитов на благоприятных условиях.

Источник: УНН
Теги: ВР, таможня, пошлины, электромобили
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