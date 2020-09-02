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В "Слуге народа" резко отреагировали на заявления об "особом статусе" Донбасса

В "Слуге народа" резко отреагировали на заявления об "особом статусе" Донбасса

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Ни о каком "особом статусе" Донбасса не может быть и речи. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы не можем себе это позволить, учитывая нашу ситуацию. Мы не можем обсуждать вопрос включения и внесения в парламент обсуждения в любой форме статуса Донбасса. У нас нет такой административно-территориальной единицы, как Донбасс. Это часть Донецкой и Луганской? Нет. Так Донбасс условно называют и частью Харьковской области.

Если мы говорим об экономическом статусе - давайте тогда примем в виде закона, который будет для всех одинаков и будет давать особенности и статусы, например, горным районам или другим. Если мы будем так двигаться - мы не зайдем далеко. Это - красные линии и я думала, что они уже не должны обсуждаться", - заявила Верещук.

Напомним, ранее, первый премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

На заявления Фокина по этому поводу отреагировали в Офисе Президента Украины. Там уточнили, что подобные высказывания не являются официальной позицией украинской делегации в минской ТКГ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, особый статус, Слуга народа
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