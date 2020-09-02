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Шмыгаль: правительство готово предоставлять возможности для родителей, чтобы их дети учились онлайн

Шмыгаль: правительство готово предоставлять возможности для родителей, чтобы их дети учились онлайн

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство готово предоставлять возможность для детей учиться онлайн. Для этого необходимо лишь обращение родителей. Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Мы абсолютно готовы предоставлять для тех родителей, которые хотят своих детей учить дома, предоставлять такие возможности - учиться онлайн, учиться через телеуроки в тех населенных пунктах, куда интернет еще пока не дошел, хотя и над этим правительство работает. Мы готовы давать возможность домашнего обучения, экстернатуры, все эти механизмы существуют", - сказал Шмыгаль.

Он пояснил: родители пишут заявление, обращаются к руководителю школы и могут выбирать для своих детей любую форму обучения.

Также по его словам, вчера первый урок в школах был посвящен "новой культуре жизни" в условиях COVID-19.

Накануне Шмыгаль заявил, что родители могут выбирать формы обучения для детей в условиях карантина.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, обучение, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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