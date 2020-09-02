Нардепы приняли законопроект, необходимый для промышленного безвиза с ЕС

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке", что позволит создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на европейском рынке. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью законопроекта является гармонизация национального законодательства с европейским, создание условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышение инвестиционной привлекательности Украины.

Документ также будет способствовать повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

В среднесрочной перспективе реализация положений проекта закона, как ожидается, будет способствовать подписанию Соглашения ACAA с ЕС ("промышленного безвиза"), улучшению имиджа продукции "made in Ukraine" и облегчит Украине доступ на другие глобальные рынки и увеличит привлекательность государства для локализации производства.

Отметим, что документом предусматривается:

установить круг обязательств участников рынка;

определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции;

ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик;

установить основные требования к сооружениям;

ввести механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке", что позволит создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на европейском рынке.