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Нардепы приняли законопроект, необходимый для промышленного безвиза с ЕС

Нардепы приняли законопроект, необходимый для промышленного безвиза с ЕС

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке", что позволит создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на европейском рынке. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью законопроекта является гармонизация национального законодательства с европейским, создание условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке, повышение инвестиционной привлекательности Украины.

Документ также будет способствовать повышению безопасности и надежности зданий и сооружений, внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

В среднесрочной перспективе реализация положений проекта закона, как ожидается, будет способствовать подписанию Соглашения ACAA с ЕС ("промышленного безвиза"), улучшению имиджа продукции "made in Ukraine" и облегчит Украине доступ на другие глобальные рынки и увеличит привлекательность государства для локализации производства.

Отметим, что документом предусматривается:

  • установить круг обязательств участников рынка;
  • определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции;
  • ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик;
  • установить основные требования к сооружениям;
  • ввести механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке", что позволит создать условия для свободного передвижения товаров и услуг на европейском рынке.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ВР, промышленность
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