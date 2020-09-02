Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Брифинг Минобразования, вице-премьера Стефанишиной и министра Кабмина по итогам заседания правительства
Эксклюзивные новости УНН
Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде
Посол рассказал о функционировании украинских школ в Канаде
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5940

Смешко идет в мэры Киева

Смешко идет в мэры Киева

Игорь Смешко

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Политическая партия "Сила и Честь" на внеочередном съезде 1 сентября приняла решение об участии в местных выборах во всех регионах Украины, передает УНН.

Политическая партия "Сила и Честь" на внеочередном съезде 1 сентября приняла решение об участии в местных выборах во всех регионах Украины. Лидер партии Игорь Смешко возглавит партийный список на выборах в Киевский городской совет. Его участие в выборах мэра столицы еще не определено, решение будет зависеть от результатов внутрипартийной дискуссии, которая продолжается.

Партийцы "Силы и Чести" считают, что участие лидера партии Игоря Смешко в столичных выборах поможет партии донести до широкого круга избирателей свои идеи и принципы, построить региональную партийную сеть, а также эффективно подготовиться к следующим парламентским выборам.

После выборов в Киевсовет "Сила и Честь" планирует создать там мощную фракцию и реализовать свои приоритетные программные задачи. Которые, в частности, заключаются в борьбе с коррупцией, создании реального местного самоуправления в столице, улучшении уровня и качества жизни людей, их медицинского и коммунального обеспечения и гарантирования каждому киевлянину безопасности и справедливости.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, Киевсовет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.