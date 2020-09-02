В Беларуси находятся "около 200 натренированных на территории Украины экстремистов" - Лавров

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что “около 200 натренированных на территории Украины экстремистов” находятся в Беларуси. Об этом он сообщил в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь”, — сказал он.

Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Беларусь смогла не допустить в стране повторения “украинского сценария”.

Напомним, Макей сегодня посещает Российскую Федерацию.