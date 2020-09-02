Рада приняла законопроект о работе музеев при вузах

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №2588 о внесении изменений в законодательство по обеспечению деятельности музеев высших учебных заведений. Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, целью принятия законопроекта является закрепление статуса музеев высших учебных заведений, защита прав их работников и создание условий для надлежащей защиты музейных коллекций и развития музейного дела, а также унификации терминологии в законах Украины "О высшем образовании" и "О музеях и музейном деле".

Проект закона предусматривает внесение изменений в две статьи действующей редакции Закона Украины "О высшем образовании", трех статей Закона Украины "О музеях и музейном деле", содержит 2 статьи и заключительные положения. Так, в законопроекте предлагается:

включить музеи в перечень структурных подразделений высших учебных заведений;

добавить в перечень основных должностей научно-педагогических работников высших учебных заведений должности "директор музея" и "научный сотрудник музея";

заменить устаревший термин "высшее учебное заведение" на термин "учреждение высшего образования".

Сейчас в Украине таких музеев уже более 160. Инициаторы законопроекта считают, что принятие закона устранит несправедливость относительно вузовских музеев, обеспечит им надлежащую защиту, создаст предпосылки для развития музейного дела в учреждениях высшего образования.

Будут восстановлены права работников музеев, которые официально станут субъектами научной деятельности, которую они фактически осуществляют.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу проект закона №2588 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности музеев высших учебных заведений.