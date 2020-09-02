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Нардепы приняли законопроект о контроле ВР за приватизацией госимущества

Нардепы приняли законопроект о контроле ВР за приватизацией госимущества

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно парламентского контроля за приватизацией государственного имущества. Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель повышения эффективности процессов приватизации государственного и коммунального имущества, путем обеспечения качественной и своевременной организации работы Комитета ВРУ по вопросам экономического развития.

Так, комитет в рамках своей компетенции будет осуществлять контрольную функцию по следующим основным направлениям путем принятия соответствующих решений, подготовку выводов и рекомендаций относительно:

- осуществления государственной политики в сфере приватизации;

- осуществления приватизации и анализа ее последствий;

- соблюдения законодательства Украины о приватизации;

- деятельности Фонда государственного имущества Украины;

- создание государственными органами условий для проведения приватизации;

- соблюдение установленного порядка приватизации объектов государственной собственности;

- выполнения условий договоров купли-продажи государственного имущества;

- перечисление средств, поступивших от приватизации объектов государственной собственности и других поступлений, непосредственно связанных с процессом приватизации таких объектов в Государственный бюджет Украины и др.

Напомним, Кабинет министров принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сфере управления Фонда государственного имущества". На приватизацию передали около 200 предприятий.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, приватизация, законопроект, госимущество
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