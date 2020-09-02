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Правительство сегодня разорвет еще несколько соглашений в рамках СНГ

Правительство сегодня разорвет еще несколько соглашений в рамках СНГ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство сегодня планирует разорвать ряд очередных соглашений в рамках Содружества независимых государств. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Отдельный блок, который у нас уже традиционно в повестке дня - это разрыв очередных соглашений в рамках СНГ. В частности, мы денонсируем соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии, а также исходим из соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий", - сказал Шмыгаль.

В то же время, по его словам, правительство продолжает принимать евроинтеграционные проекты, которые продолжают сотрудничество нашего государства с ЕС.

"В частности речь идет о продлении соглашений о сотрудничестве в сферах: поддержка ЕС в восстановлении украинской экономики, поддержка ЕС в реформе сферы юстиции и развития верховенства права, сотрудничество с европейскими партнерами в сфере ядерной безопасности", - добавил он.

Напомним, в августе Шмыгаль заявил, что Украина разрывает еще ряд соглашений с СНГ.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Украина, правительство
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