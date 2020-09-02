Шмыгаль поручил сегодня-завтра предоставить механизмы решения задолженности зарплаты на шахте "Надежда"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил сегодня-завтра дать механизмы решения вопроса о задолженности по заработной плате, которая сегодня есть перед горняками шахты "Надежда". Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Во Львовской области есть напряжение среди горняков шахты "Надежда". Мы отпраздновали День шахтера, но к сожалению часть горняков не получила своей заработной платы. Это фактически государственное предприятие. На сегодня государство не имеет инструментов прямой дотации средств на это предприятие... ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, люди не поднимаются из шахты, их коллеги перекрывают дорогу.

"Ставлю требование к министерству, Ольга Анатольевна прошу лично заняться, знаю, что вы подготовили проект решений. Прошу все министерства объединить и буквально в ближайшие дни, сегодня-завтра дать механизмы решения, сообщить о них шахтерам, чтобы мы хотя бы заверили людей, что правительство работает над решением проблемы", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, шахта "Надежда" не финансируется из государственного бюджета Украины. Задолженность, которая сегодня есть перед горняками, вызванная систематическим нарушением законодательства, которое допустило прежнее руководство.

Как сообщалось, бывшие руководители шахты "Надежда", которых называют виновными в трудном положении горняков, получали зарплату более миллиона в год.