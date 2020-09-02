Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Зеленский планирует выступить на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
5610

Перегрузка на дорогах представляет опасность для пассажиров общественного транспорта - эксперт

Перегрузка на дорогах представляет опасность для пассажиров общественного транспорта - эксперт

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Нарушение габаритно-весовых норм на дорогах не только разрушает дорогое дорожное покрытие, но и представляет опасность для жизни и здоровья пассажиров общественного транспорта и водителей. Об этом в своем комментарии УНН отметил Валентин Демчук, президент общественного объединения "Союз перевозчиков Украины".

"Прежде всего, качество дорожного покрытия - это безопасность перевозки. Когда везут 50 тонн вместо 24 разрешенных, то асфальт начинает разъезжаться, образуются выбоины, ямы. А когда едет общественный транспорт, то попав в эту яму, создает опасность для пассажиров и водителя. Я уже не говорю о том, что транспортные средства, которые ездят по таким дорогам, постоянно нуждаются в техобслуживании, постоянно ломаются. То есть это для всех проблема", - рассказал он.

Демчук убежден, что процесс установления автоматизированных систем взвешивания грузов должен продолжаться, а количество самих комплексов ГВК - увеличиваться. Также он считает, что целесообразно переложить ответственность за перегрузки с перевозчиков на грузоотправителей.

"Если грузоотправитель будет понимать, что штраф нужно платить ему, он никогда в жизни не загрузит транспортное средство больше, чем разрешено законодательством. И мы таким образом забрали бы этот фактор от перевозчика, когда он ради своей наживы и в условиях конкуренции везет больше" , - добавил Демчук.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что до конца года в Украине запустят 50 комплексов автоматического взвешивания фур и маршруток в движении.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, дорога
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.