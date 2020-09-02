Шкарлет: начат широкомасштабный план модернизации проф- и профтехобразования

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В сфере образования начат широкомасштабный план модернизации профессионального и профессионально-технического образования. Об этом исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"По инициативе Президента Украины, при поддержке Премьер-министра Украины, в сфере образования начато широкомасштабный план модернизации профессионального и профессионально-технического образования", - сказал Шкарлет.

Он сообщил, что на согласительном совещании у Президента, которое состоялось три недели назад, при участии министерства образования и науки Украины, министерства развития общин и территорий, министерств стратегических отраслей и промышленностей были наработаны определенные шаги на основах уже принятой концепции модернизации профессионального и профессионально-технического образования, были наработаны определенные принципы относительно формата и плана модернизации профессионального и профессионально-технического образования в Украине.

"Действующая система профессионального образования в Украине на сегодня готова к модернизации, руководящий и преподавательский состав абсолютно воспринимают любые изменения, и готовы к движению вперед по улучшению качества профессионального образования в Украине", - отметил и.о. министра.

По его словам, цель проекта - это эффективная система профессионального образования и обучения как основа экономического роста государства. Ожидаемым результатом он назвал, прежде всего, "мотивированные, активные соискатели квалификации, которые стремятся к непрерывному профессиональному развитию, самореализации и карьерному росту".

Напомним, ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подталкивает Кабмин активно внедрять дуальное образование.