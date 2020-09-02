"Режим тишины" vs ОБСЕ: мониторинговая миссия зафиксировала более 800 нарушений

КИЕВ. 2 сентября. УНН. С начала действия режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 829 его нарушений. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 31 августа, передает УНН.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала в целом 829 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности: 148 взрывов, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели, 12 осветительных ракет, а также 667 очередей и выстрелов)", - говорится в сообщении.

Заметим, что руководство ВСУ и представительство ООС отчитываются "о соблюдении перемирия в зоне военный действий". Зато, СМИ, волонтеры и пользователи социальных сетей возмущаются такой полуправдой. В частности, задаются вопросами, почему факты ранения и даже гибели украинских военных на фронте (в период так называемого "режима тишины") скрываются.

Так, ранее о фактах замалчивания данных о погибших на фронте написали журналисты DW.

Впоследствии, этим возмутились родственники погибших ребят. Мужчина по имени Роман Коваль в своей заметке на Facebook отметил, что погибший в зоне ООС 21 августа Владимир Рудик является его племянником.

"Меня поразили слова матери Владимира, которая сказала следующее: "Мой сын защищал Украину! Не прятался за чьи-то спины, не бегал от военкомата, пошел первым на войну, ушел потому, что по-другому не мог. Я никогда не забуду, как те, кто должен отдать дань моему сыну - после его смерти привезли гроб, оставили его у порога, сели в машину и скрылись. Я прощаю им все! И не держу зла! Обращаюсь к защитникам Украины, которые сегодня на Востоке: берегите себя, оставайтесь живыми! И, дай Бог, чтобы с вами не обошлись, как с моим сыном!", - написал он и пообещал, что будет "добиваться правды" о смертях военных на фронте, которые замалчиваются ради того, чтобы утверждать, что перемирие действует.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 17 августа докладывал Президенту об отсутствии боевых потерь на фронте с 27 июля. Хотя 13 августа в зоне ООС погиб украинский разведчик. Данные об этой смерти стали публичными только после этого, и гибель военного так и не признали "боевой потерей".

Как сообщал УНН, уже военные эксперты заговорили о возможности скорой ротации Хомчака.