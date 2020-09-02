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Правительство создало координационный орган по госполитике по вопросам равенства мужчин и женщин

Правительство создало координационный орган по госполитике по вопросам равенства мужчин и женщин

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины создал координационный орган по вопросам внедрения государственной политики по вопросам равенства мужчин и женщин. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

"Одним из мощных решений принятых сегодня правительством является создание координационного органа по вопросам внедрения государственной политики по вопросам равенства мужчин и женщин - это в определенной степени тоже евроинтеграционное решение, но это решение подтверждает настроенность правительства в ежедневной своей работе уделять важное внимание этому вопросу", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, правительство также одобрило ряд сделок, которые станут основанием для выделения средств для финансирования Европейским Союзом определенных реформ в Украине.

"Речь идет о соглашении, которое касается развития сети пунктов поддержки малого и среднего бизнеса в регионах Украины, продолжение реализации крупных проектов, касающихся реформ в секторе юстиции и правосудия, и развития инфраструктурных проектов в сфере экологии и безопасности", - сказала Стефанишина.

Как сообщалось, в Верховной Раде ежегодно будут проводить гендерный аудит, имеют ли женщины и мужчины в парламенте одинаковые права.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, женщина, мужчины
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