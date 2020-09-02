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Кабмин уточнил перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины

Кабмин уточнил перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании сегодня предварительно уточнил перечень иностранных граждан, которые могут попасть на территорию Украины. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Мы предварительно уточнили перечень граждан, которые могут попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд. Мы уточнили частично и перечень членов семей, которые это могут сделать, а также дали возможность гражданам иностранных государств, желающим учиться в учебных заведениях Украины, сделать это, несмотря на временный запрет на въезд в связи с санэпидемнуждой", - сказал Немчинов.

Как сообщал УНН, 26 августа правительство Украины закрыло границы для въезда иностранных граждан до 28 сентября, кроме ряда исключений.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, карантин
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