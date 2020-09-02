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Харьковская область среди лидеров по темпам сдачи объектов в рамках "Большого строительства" - Зеленский

Харьковская область среди лидеров по темпам сдачи объектов в рамках "Большого строительства" - Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область опережает большинство областей Украины по темпам сдачи дорог в рамках реализации проекта "Большая стройка". Об этом он сказал во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Все нормально. Все идет по плану. Скажу откровенно, Харьковская область, согласно срокам сдачи всех дорог и других объектов, на сегодня опережает большинство областей. Это так и есть. Хотя я вижу, что все области подтянулись. И все дороги мы сдаем в этом году - больше, чем планировали в указанные сроки", - сказал Владимир Зеленский.

Указано, что по словам главы Укравтодора Александра Кубракова, среди главных автодорог, которые ремонтируют в рамках "Большого строительства", - трасса М-03. Расширение этой дороги к первой категории началось от границы с Полтавской области в городе Валки. Параллельно проектируют расширение трассы до первой категории от Валков в Харьков.

По его словам, в области в этом году планируется отремонтировать более 280 км дорог государственного значения, 200 уже имеют верхний слой дорожного покрытия, а это - самый дорогой этап восстановления дороги.

"282 км - это больше, чем строилось в любые годы. Даже в период подготовки к ЕВРО-2012. Харьков - город, который получил много дорог в тот период, потому что это был один из принимающих городов. Но все равно мы делаем гораздо больше в этом году", - добавил Александр Кубраков.

Сообщается, что глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер уточнил, что в области до первого сентября отремонтировали все местные дороги, которые планировали. Еще в регионе планируется создать 15 современных приемных отделений в опорных больницах. В девяти из них уже начали работы.

Владимир Зеленский заверил, что все принципиальные проекты-долгострои по всей стране будут завершены. Также ускоряется строительство важных медицинских центров, больниц и школ.

Напомним, Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую область.

Источник: УНН
Теги: строительство, Харьков и Харьковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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