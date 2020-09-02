Правительство поддержало открытие регулярного воздушного сообщения с Сингапуром и Исландией

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сингапур о воздушном сообщении". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Сегодня, 2 сентября, правительство одобрило распоряжение "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Сингапур о воздушном сообщении" и "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Исландии о воздушном сообщении". Распоряжение разработаны для выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для заключения вышеупомянутых соглашений между Украиной и Республикой Сингапур и между Украиной и Исландией", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что несмотря на кризис авиационной отрасли во всем мире, связанную с пандемией COVID-19, Украина продолжает работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках.

"Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией. Сегодня соответствующими распоряжениями правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочил главу Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны", - сказал Криклий.

Сообщается, что соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Сингапуром и между Украиной и Исландией, порядок назначения авиапредприятий, устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов, предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержать положения об авиационной безопасности и тому подобное.

Напомним, Кабмин поддержал ратификацию протокола о воздушном сообщении между Украиной и Катаром.